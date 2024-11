L’Ukraine reconnaît des avancées russes rapides dans l’Est

L’Ukraine a reconnu vendredi que les troupes russes progressaient rapidement près de Kourakhové, point chaud de l’est du pays, en pleine escalade des tensions au lendemain du tir par Moscou d’un nouveau missile balistique et de menaces à l’adresse de l’Occident.

Vladimir Poutine a fait porter, jeudi soir dans un discours à la nation, la responsabilité de cette escalade sur les Occidentaux. Il a estimé que la guerre en Ukraine avait pris désormais un « caractère mondial » et a menacé de frapper les pays fournissant des armes à Kiev.

L’Otan et l’Ukraine doivent se retrouver mardi à Bruxelles pour évoquer la situation, Kiev disant attendre des décisions « concrètes » de ses alliés.

Dans ce contexte, une source haut placée au sein de l’état-major ukrainien a reconnu vendredi que les troupes russes avancent de « 200-300 mètres par jour » près de la Kourakhové, l’une des localités d’importance qui pourraient prochainement tomber.

Signe de ces avancées, l’armée russe a revendiqué vendredi la prise de Novodmytrivka, localité au nord de Kourakhové. La zone comporte notamment un important gisement de lithium.

Près de Pokrovsk, autres localités qui fait office de noeud logistique majeur pour les forces ukrainiennes, la situation est plus favorable et « n’a pratiquement pas changé au cours des deux derniers mois », selon cette source militaire.

Malgré cette progression russe dans l’est, les forces ukrainiennes, qui manquent de recrues et de matériel, n’ont pas l’intention, à ce stade, de se retirer de la région russe de Koursk, dont elles contrôlent toujours « environ 800 km2 », a rapporté cette source.

