L’UTICA appelle l’ARP à la concertation à propos du PLF pour l’année 2021

L’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a appelé lundi, le parlement, à poursuivre les concertations sur le projet de Loi de Finances pour l’année 2021 et sur les autres projets cités dans le document détaillé qui comprend les mesures financières, fiscales et sociales pour la prochaine étape, publié par le ministère des Finances, samedi dernier.

L’Union patronale qui a participé à l’élaboration de ce document, a souligné l’importance d’un signal fort et positif de la part de l’ARP envers ces mesures qui constituent une base solide pour une large opération de réforme dont le pays a besoin, le plus tôt possible.

Les 67 mesures inscrites dans le cadre de ce document visent à préserver le tissu économique, à redynamiser l’investissement et le climat des affaires et à améliorer les ressources financières de l’Etat à travers des mesures directes ou via la promulgation de projets de loi dans le cadre de la Loi de fiances 2021, a encore laissé entendre l’UTICA.