Maroc: Lancement de l’AI Institute à Casablanca

Le groupe Holmarcom a récemment inauguré son centre de formation basé à Casablanca, AI INSTITUTE. Spécialisé dans l’intelligence artificielle et la data, il vise à développer les compétences essentielles pour s’adapter à un monde professionnel de plus en plus connecté. Pour cela, des programmes technologiques seront proposés, précise un communiqué de presse.

À l’écart du GITEX Africa à Marrakech, le 29 mai 2024, Holmarcom et Microsoft ont officialisé un partenariat stratégique pour collaborer sur le projet AI INSTITUTE. «L’intelligence artificielle étant actuellement l’un des principaux leviers de croissance et de performance tant sur le plan professionnel qu’économique, il est essentiel d’acquérir les dernières compétences en la matière pour rester compétitif et réussir à faire face aux enjeux et aux défis de ce 21ème siècle», affirme Karim Chiouar, directeur général du Groupe Holmarcom.

L’expertise et le savoir-faire de Microsoft garantissent une qualité et une excellence élevées, permettant ainsi d’offrir des formations avancées, des certifications reconnues internationalement et un accès privilégié aux technologies et solutions les plus récentes en intelligence artificielle. De son côté, AI INSTITUTE travaillera en partenariat avec le cabinet DynIT, afin de profiter des compétences des consultants-formateurs accrédités par Microsoft.