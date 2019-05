Medco Energi envisage de partir, après l’euphorie de 2014

Medco Energi envisage de quitter la Tunisie et de céder la propriété de ses actifs pétroliers et gaziers dans le pays à cause de la faible productivité des champs tunisiens.

Le président de Medco Energi, Hilmi Panigoro, a confirmé que les opérations de son groupe ne sont plus compatibles avec les paramètres d’exploitation en Tunisie, et que l’émission d’actifs n’est pas due à d’éventuels conflits géopolitiques.

Medco Energi Internasional Tbk est une compagnie pétrolière nationale indonésienne. Créée le 9 juin 1980, il s’agit d’une entreprise pétrolière intégrée autour de l’exploration et la production pétrolière, avec des activités à l’international. Le groupe avait fait des pieds et des mains pour obtenir, en août 2014, les permis d’exploitation de 8 nouveaux blocs pétroliers et gaziers, misant sur un potentiel phénoménal en Tunisie. Il semble que le groupe ait déchanté et que les projets aient tourné court…

Source : cnbcindonesia3.com