Médenine-covid19: Un décès et 25 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Médenine a enregistré un nouveau cas de décès lié à la covid19 portant le nombre total à 27 cas depuis le début de la pandémie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi, le directeur de la santé préventive, Zayed El Anz a fait savoir que 25 nouvelles contaminations ont été détectées portant le nombre total des contaminés à 762 cas dont 488 cas de guérison.

Les nouveaux cas sont répartis ainsi: 12 cas sur l’île de Djerba, 3 cas dans chacune des délégations de Médenine-sud et Benguerdane, 2 cas à Médenine-nord et un seul cas dans chacune des délégations de Sidi Makhlouf et Zarzis.