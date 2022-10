Menace de malnutrition pour cause d’inflation

Houssameddine Chebbi, spécialiste de politiques agricoles, a averti, jeudi 13 octobre, à travers le journal La Presse, contre les menaces de malnutrition pour cause d’inflation.

« Lorsqu’on est dans une spirale inflationniste qui touche les produits alimentaires en particulier, a-t-il estimé, on a toujours tendance à se tourner vers les produits subventionnés, notamment les produits céréaliers et par conséquent à réduire la consommation des légumes et fruits car leurs prix explosent ; cela risque de pousser plusieurs tunisiens à tomber dans le cercle vicieux de la malnutrition.

Sur un autre plan, le spécialiste pense qu’en Tunisie, au niveau central, on n’est pas en train de suivre d’une manière suffisante les coûts de l’appareil productif agricole.