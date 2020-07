Ministre d’une autre planète, il mériterait presqu’un « Yabta Chwaya » , La Tunisie malade de l’exode de ses blouses blanches

Hi Tech La nouvelle Promotion 4G Soucieuse du confort de ses abonnés et pour profiter de la meilleure solution Internet durant la saison estivale, Ooredoo lance une nouvelle Promotion 4G Box. Grâce à cette promotion avantageuse, […] TikTok va se retirer de c TikTok va se retirer dans les prochains jours du marché de Hong Kong, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de la compagnie, une annonce intervient après que plusieurs géants […] Facebook supprime des com Facebook a supprimé des comptes d’abonnés liés au mouvement d’extrême droite “boogaloo”, qui a encouragé la violence contre de récents rassemblements contre le racisme aux Etats-Unis. Pour la première fois, […]

Finances New Body Line : Chute de Le chiffre d’affaires global de la société New Body Line a chuté de près de 46%, durant le 2ème trimestre de 2020, par rapport à la même période de 2019, […] La BVMT élaborera un gui La Bourse de Tunis envisage de lancer le projet d’élaboration d’un Guide de Reporting extra-financier (ESG) destiné aux sociétés cotées.L’objectif est d’amener ces sociétés à intégrer la démarche de la […] Sotemail : Augmentation d La Société Tunisienne d’Email (Sotemail) a annoncé, vendredi, l’approbation de la proposition d’augmentation de son capital de 3 513 514 DT dinars, pour le porter de 30 200 000 dinars […]