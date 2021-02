Moncef Marzouki propose une trêve politique en Tunisie

L’ex président de la République,, Moncef Marzouki, dans une « adresse au peuple tunisien », via sa page officielle facebook, a déclaré que le bout du tunnel en ce qui concerne la crise sanitaire est encore loin, aggravant encore plus la crise économique , ce qui entraînera l’accélération de l’effondrement de la classe moyenne et enfoncera encore plus la classe des démunis dans la pauvreté, selon ses dires.

Marzouki a appelé les trois présidents, ceux de la République, du Parlement et du Gouvernement, à « placer l’essentiel au-dessus de l’important, et l’intérêt de l’Etat et du peuple au-dessus de toutes autres considérations si légitimes soient-elles ».

Il a estimé que « la crise ne pourra être surmontée que par une trêve politique qui mette fin au conflit sur des prérogatives dont les contours sont clairs dans la Constitution », appelant à « ne pas perdre un surcroît de temps dans des disputes inutiles et infructueuses »