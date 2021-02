Palestine : Washington ne financera plus l’UNRWA

L’administration américaine a annoncé ce vendredi qu’elle ne financerait plus l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Après avoir «attentivement examiné la question», le gouvernement «a décidé que les États-Unis ne feraient pas de contribution supplémentaire à l’UNRWA», a annoncé la porte-parole du département d’État Heather Nauert dans un communiqué.

Il a accusé l’agence d’augmenter «sans fin et de manière exponentielle» le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugié. Selon la diplomatie américaine, «ce n’est simplement pas viable», a-t-il dit.

Washington entend «intensifier le dialogue avec les Nations unies» et les autres acteurs pour trouver «de nouveaux modèles et de nouvelles approches, qui peuvent inclure une aide bilatérale directe des États-Unis et d’autres partenaires».