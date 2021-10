Plus de 150 entreprises libyennes participeront au salon « Made in Libye » à Tunis

Plus de 150 entreprises libyennes se préparent à participer au salon économique libyen qui se tiendra au Palais des expositions de Tunis du 23 au 27 novembre.

L’événement intitulé « Made in Libya » est organisé par l’Union de l’industrie libyenne et parrainé par le ministère libyen de l’industrie et des mines et son homologue tunisien.

Les décideurs des deux parties se joindront à l’événement pour discuter des obstacles qui empêchent ou limitent les exportations entre la Libye et la Tunisie, selon l’Union de l’industrie libyenne, citée par The Libya Observer.

Le syndicat a expliqué que cette étape vise à présenter l’industrie en Libye et à améliorer les possibilités de commercialisation des produits nationaux sur les marchés étrangers.

Des ateliers seront également organisés pour examiner les obstacles auxquels sont confrontés les fabricants libyens, dans le but de développer et de discuter les recommandations émises à cet égard.

Avec plus de 150 entreprises libyennes participant dans divers domaines, l’événement est considéré comme la première activité économique organisée en dehors du pays.