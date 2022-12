Plus de 300 entreprises tunisiennes et africaines au rendez-vous

Le commerce extérieur de la Tunisie aspire à une percée continentale à travers cette deuxième édition de l’événement de référence en Afrique de matching des partenariats d’affaires « TABN2022 ».

100 hommes d’affaires africains et des représentants de 200 entreprises tunisiennes actives dans 10 secteurs porteurs, tels que l’alimentation, l’électricité, et les industries pharmaceutiques, ont pour objectif de de développer les flux de produits nationaux vers les pays du continent africain, notamment après l’adhésion de la Tunisie, à la dernière zone de libre échange continentale africaine et au marché commun de l’Afrique orientale et australe.

Fadhila Rabhi hamza, ministre tunisienne du commerce qui présidait l’ouverture de ces journées, s’est prononcée sur le projet qu’elle a qualifié d’opportunité d’investissement bénéfique pour la Tunisie et les pays d’Afrique. Elle a indiqué que le taux d’investissement en Afrique ne dépasse pas le 1,049 milliard de dollars qui signifie 5% du commerce international. Elle a assuré que la Tunisie vient de rejoindre le Comesa en 2020, qui va faciliter son intégration sur le marché africain.