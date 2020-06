Plus de 4 milliards DT, dont plus de 27 % chez les banques

Jusqu’à la fin du 1er trimestre de cette année, les banques tunisiennes réalisaient de bons chiffres, au moins en produit net bancaire (PNB, ou la somme de la marge d’intermédiation et des commissions nettes. Il est une mesure de la contribution spécifique des banques à l’augmentation du produit national et peut en ce sens être rapproché de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises non financières). Cela devrait notablement changer à la fin du 2ème trimestre 2020 et beaucoup relativiser les chiffres du 1er semestre de la même année.

En général, les indicateurs d’activité du premier trimestre 2020 des sociétés cotées sur la bourse de Tunis, font ressortir une quasi-stagnation de leur revenu global (-0,48%) par rapport à la même période de l’année 2019, pour se situer à 4,152 milliards de dinars contre 4,172 milliards de dinars l’année dernière.

64% des sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2020, soit 49 sur 77, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 2,7 milliards de dinars (ou 66% du revenu global), en légère hausse de 0,5% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Un PNB de plus de 1,2 milliard DT chez les banques

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire cumulé de 1 221 MDT durant le premier trimestre 2020, contre 1 135 MDT sur la même période de l’année 2019, soit une progression de 7,6%.

Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a diminué de (-2,20%) durant le premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, pour atteindre 105 MDT contre 107 MDT. Les quatre compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 286 MDT contre 280 MDT, soit une évolution de 2%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 2,9% pour passer de 1.071 MDT à 1.102 MDT.

Dans ce même secteur, les quatre concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global régresser de (-11%) durant le premier trimestre 2020 pour se situer à 208 MDT contre 233 MDT au premier trimestre 2019.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution, cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a augmenté de 6,2% au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, pour atteindre 391 MDT contre 369 MDT. Sur neuf secteurs, trois ont vu leurs revenus augmenter.

Le secteur des sociétés financières a réalisé la plus forte progression avec 5,4% suivi par le secteur Biens de consommation avec 1,6%. Parmi les cinq secteurs en baisse, la plus forte baisse revient au secteur télécommunication avec (-49,4%).

Artes, ICF, One-Tech et TPR signent d’importantes baisses

Les Up et les Down

Huit sous-secteurs ont marqué des performances négatives. Les plus fortes baisses sont celles des Matières premières avec (-25,6%), de la Chimie avec (-23,9%) et des Biens et Services Industriels avec (-17,8%). Quant aux plus fortes hausses de revenus, elles ont été réalisées par Ciments de Bizerte (+26,8%), ATB (+21,9%), Delice Holding (+21,6%), Adwya (+21%) et Wifak International Bank (+15,7%).