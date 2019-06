Pour en finir avec la jungle des 22 000 associations

On en sait plus sur le nombre des associations qui s’activent en Tunisie : Elle seraient quelque 22 000. C’est ce qu’indique le rapport du ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme, Mohamed Fadhel Mahdfoudh, qui a été remis au chef du gouvernement, Youssef Chahed. Le document suggère que les associations soient désormais soumises à la loi 2018-52 qui encadre le registre national des entreprises jusqu’à ce qu’un site internet qui leur est dédié voit le jour, a-t-on appris ce lundi 24 juin à travers un communiqué.

Le texte précise que ce site permettra de faciliter les procédures pour monter une association, d’introduire de la transparence et de mettre en place un arsenal répressif tout en imposant l’enregistrement, la publication et l’actualisation des données relatives à ces structures.

D’après Fadhel Mahfoudh, le cadre légal en place est inadapté aux problèmes que posent les associations…