Prévision Moody’s pour la Tunisie : A bon entendeur salut

Prévisions de Moody’s pour la Tunisie :

– Taux de croissance -6,5% en 2020, 4% en 2021 et 2 à 3% après.

– Déficit budgétaire de 7% du PIB en 2020 et de 4,5% en 2021.

– Besoins d’emprunts bruts en 2021 de 14% du PIB, soit plus de 16 Milliards de dinars.

– Taux d’endettement de plus de 80% du PIB en 2020 et entre 80 et 85% du PIB vers 2024.

– Ratio Paiements d’intérêts / Revenus de 14% en 2024.

– Ratio Masse salariale / PIB de plus de 15% qui reste à résoudre sur le long terme.

Dans le cadre de la préparation du projet de la loi de finances 2021 #PLF2021, j’espère que le nouveau gouvernement ne va pas se hasarder sur des hypothèses et des prévisions fantaisistes et peu soutenables, à l’instar de ce qui a été fait durant la dernière décennie!

A bon entendeur