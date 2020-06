La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier le 2 juin courant, la circulaire numéro 2020-13 , qui concerne « la révision des conditions réglementaires d’accès des entreprises résidentes aux sources de financement extérieur dans le sens d’une flexibilité plus accrue et à leur permettre de renflouer leurs trésoreries en devises ou en dinar ».

La BCT a précisé, dans un communiqué, publié jeudi, que ces mesures s’articulent principalement, autour des trois principaux axes. Il s’agit, primo, du « relèvement des plafonds des crédits pouvant être obtenus librement, ce qui est de nature à renforcer le pouvoir de négociation des entreprises résidentes en la matière et à leur permettre de saisir les opportunités qui se présentent.

Secundo, de la confirmation de la liberté de conclusion des conventions de crédits pour les entreprises ayant la garantie de l’Etat tunisien et tertio de permettre l’introduction des organismes de rating spécialisés dans la notation des sociétés de micro finance, permettant d’améliorer l’accès de ces dernières à des ressources extérieures en devises, vu leur rôle, de plus en plus important, dans la mobilisation et la diversification des ressources de financement de l’activité économique en Tunisie.

Les agences de rating spécialisées dans la notation des sociétés de micro finance prévues par ladite circulaire sont : MicroRate ; Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril); et Micro Finanza Rating (MFR).

En ce qui concerne le relèvement des plafonds des emprunts pouvant être contractés librement, la circulaire prévoit un certain nombre de mesures:

1- Pour les emprunts remboursables sur un an: