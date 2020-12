Renouvellement de la convention sectorielle entre les pharmacies et la CNAM

Le bureau national du syndicat tunisien de propriétaires de pharmacies privées a renouvelé la convention sectorielle avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour une durée d’une année, selon un communiqué publié jeudi par le syndicat tunisien des propriétaires des pharmacies privées.

Le syndicat a précisé que les pharmaciens ont fait prévaloir l’intérêt général au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, malgré le retard enregistré au niveau du payement de leur dus et le refus par la CNAM d’honorer ses engagements, notamment concernant la non activation de la carte de soins électronique » Labess « .

Le syndicat a formé l’espoir que la Cnam procède durant cette période à combler les manquements et à appliquer la convention dans les meilleures conditions.

