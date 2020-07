Saied et Fakhfakh examinent l’état d’avancement du plan de la relance économique

Le Président de la République, Kais Saïed et le Chef du gouvernement Elyès Fakhfakh ont examiné, mardi, l’état d’avancement du plan de la relance économique mis en œuvre par le gouvernement.

Ils ont passé en revue, mardi, lors d’une rencontre au palais de Carthage le travail gouvernemental, la situation générale dans le pays et les relations extérieures de la Tunisie aussi bien avec certains pays et institutions financières internationales, selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, avait indiqué, le 25 juin 2020, à l’ARP, que le plan de la relance économique facilitera la préparation du prochain plan quinquennal de développement 2021-2025, qui sera lancée à partir de septembre 2020.