Saied était un élément de création de tension, selon Nasfi !

Le président du bloc parlementaire La Réforme, Hassouna Nasfi, a déclaré mercredi, que « le président de la République Kais Saied n’a pas joué son rôle en tant que président de tous les Tunisiens. » « On s’attendait à un président rassembleur et garantissant la Constitution, mais Saied était un élément de création de tension. »a-t-il ajouté. Intervenant sur Shems fm, Nasfi a estimé « qu’il est inconcevable de vois tous ces changements à la présidence de la République, en plus de 14 ambassades sans ambassadeurs. » tout en notant que « la relation entre le président et son directeur de cabinet est tendue. »