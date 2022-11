Samir Saied l’affirme : « On a réussi le 1er exercice ! »

A l’occasion du Séminaire de lancement du Diagnostic Systématique Pays organisé par la banque mondiale ce jeudi 10 novembre 2022 à Tunis, le ministre de l’économie et de la planification Samir Saied a affirmé que cet exercice est similaire au premier exercice réalisé avec le FMI et qui a était réussi.

« Nous visons plusieurs objectifs tel que le renforcement du secteur financier, l’encouragement des PME, le développement de la digitalisation, l’amélioration du secteur de l’éducation, l’instauration de l’inclusion sociale et économique, la bonne orientation des subventions et la durabilité du processus du développement notamment en ce qui concerne le stress hydrique », a-t-il expliqué.

