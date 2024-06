Sanctions canadiennes contre des entités et résidents israéliens en Cisjordanie

Le gouvernement canadien a décidé de prendre des mesures restrictives à l’encontre de sept résidents israéliens et cinq entités de Cisjordanie. Cette décision fait suite à des actes gravement préjudiciables à la paix et à la sécurité internationales.

Les autorités canadiennes expliquent que ces sanctions répondent à des actions jugées violentes et déstabilisatrices, ciblant des civils palestiniens et leurs biens en Cisjordanie. Parmi les personnes visées par ces mesures figurent Benzi Gopstein, chef du groupe extrémiste anti-arabe Lehava, et Daniella Weiss, ancienne mairesse de la colonie de Kedumim qui a suscité une controverse internationale croissante en appelant au nettoyage ethnique des Arabes de Gaza.

