Seulement 43% des chefs d’entreprises ont confiance en la capacité du gouvernement

Seulement 43% des chefs d’entreprises ont déclaré avoir confiance en la capacité du gouvernement à implémenter les mesures de soutien et d’accompagnement afin de minimiser l’impact du coronavirus, révèle une étude qui vient d’être publiée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE).

Menée du 1er au 13 avril courant, auprès d’un échantillon de 500 entreprises afin d’évaluer leur perception vis-à-vis des mesures annoncées par le gouvernement, cette enquête a dévoilé que le capital confiance des chefs d’entreprises à l’égard de ces mesures s’est dégradé progressivement au fil des semaines.

Ainsi, ce chiffre était de 73% lors de l’annonce des mesures par le chef du gouvernement avant de basculer à 55% une semaine après cette annonce.

La même source précise que ” la perte de crédibilité ” du gouvernement peut s’expliquer par la non concrétisation des mesures annoncées.

S’agissant de l’évaluation des mesures, il ressort que plus de la moitié des chefs d’entreprises interrogés se sont dits ” plutôt satisfait ou très satisfait ” par le report du paiement des impôts durant 3 mois à partir du mois d’avril.

Cependant, 30% n’ont pas confiance quant à la capacité du gouvernement à mettre en place cette mesure.

En ce qui concerne le report du paiement des mensualités des crédits bancaires et des établissements financiers durant 6 mois, plus de 40% des répondants ont déclaré qu’ils sont sceptiques à l’idée de voir cette mesure se concrétiser.

D’autre part, plus de la moitié des chefs d’entreprises interrogés ont répondu qu’ils n’avaient pas confiance voir ” pas du tout confiance ” en l’aptitude du gouvernement d’implémenter la mesure relative à la mise en place d’une ligne de garantie d’une valeur de 500 millions de dinars afin de permettre aux entreprises de contracter de nouveaux crédits de gestion et de travaux.

Pour ce qui est de la mise en place d’un fonds d’investissement d’une valeur de 700 millions de dinars pour restructurer les entreprises sinistrées, l’enquête a révélé que 49,29% se sont dits ” plutôt satisfaits ” concernant cette mesure.

En revanche, 35,41% d’entre eux n’ont ” plutôt pas confiance ” quant à la disposition du gouvernement à concrétiser cette mesure.

Au cours de cette enquête, l’IACE a demandé aux chefs d’entreprises s’ils disposent de mesures d’accompagnement à proposer. 72% d’entre eux ont suggéré une série de recommandations dont principalement le report pour une période plus longue des impôts et taxes, la prise en charge totale ou partielle des retenues à la source sur salaires et l’implémentation des mesures déjà annoncées.

Ils ont également plaidé en faveur d’un déconfinement progressif pour les entreprises, d’une amnistie générale et fiscale et d’un report du paiement des factures auprès des établissements étatiques ( STEG, SONEDE…).

Ils ont aussi proposé de prolonger les procédures actuelles du chômage technique pour une période dépassant le mois d’avril, de faciliter la réglementation pour le travail partiel et de baisser les taux d’intérêt (TMM).

Il est à noter que cette enquête a été menée auprès d’entreprises de différentes tailles et qui exercent dans différents secteurs tels que l’industrie, le commerce, le bâtiment et les services.