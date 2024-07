Siliana : Incendie au mont Mzata à Bargou

Un incendie s’est déclaré, mercredi, au mont Mzata dans la localité d’Ouled Fraj relevant de la délégation de Bargou (gouvernorat de Siliana) et a ravagé des superficies importantes du tissu forestier notamment des arbres de pin d’Alep.

Une source de la protection civile a indiqué à l’Agence TAP que les sapeurs-pompiers et les gardes forestiers poursuivent leurs efforts pour maîtriser le feu et empêcher la propagation des flammes vers les forêts avoisinantes.

Dans la délégation de Bargou, un incendie a été déclenché mercredi dernier (24 juillet) au mont Bayadh ayant détruit près de 2 ha du tissu forestier.

