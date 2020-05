Sit-in des propriétaires des louages, demain

La Chambre syndicale des louages relevant de l’UTICA organise, jeudi 28 mai 2020, un sit-in, devant le siège de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP). Et ce pour protester contre la situation difficile à laquelle font face les professionnels suite à l’arrêt total de leur activité.

D’après le communiqué de l’organisation patronale, les propriétaires de louages ont rejeté l’appel lancé par le ministère du Transport et de la logistique pour assurer le transport des étudiants, élèves et enseignants à l’occasion de la reprise de l’année scolaire et universitaire.

Suite à ce refus, le ministère du transport a accordé une autorisation exceptionnelle, les 26 et 27 mai 2020, aux propriétaires des véhicules de transport irrégulier et aux sociétés nationales et régionales de transport, pour leur permettre d’assurer le transport des élèves du baccalauréat et du cadre éducatif après la fête de l’Aïd El-fitr.

A rappeler que le département du transport avait suspendu le 22 mars 2020, la veille de Aïd El-fitr, le trafic des moyens de transport irréguliers (louages à bande bleue et à bande rouge, transport rural et taxis collectifs), en plus des taxis touristiques afin de limiter les déplacements des citoyens et prévenir la propagation de Covid-19.