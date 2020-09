La séance de travail, qui s’est tenue, jeudi, au ministère des Affaires sociales, a été consacrée au suivi de la mise en œuvre du programme (Amen Social) et du plan de travail relatif à la banque de données au profit des familles nécessiteuses et à faible revenu, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette séance présidée par le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, deux présentations ont été passées en revue, la première, axée sur « Le programme Amen: Plan d’action et calendrier de mise en œuvre », et la seconde, sur « L’application de l’interconnectivité du secteur social », outre la complétion de la distribution de la carte « Amen » sur ses bénéficiaires.

En début de session, ont été exposée les recoupements opérés entre les bases de données disponibles, dans le cadre de la mise en œuvre du programme (Amen Social), les révisions juridiques ayant été effectuées à cet effet, les fonds alloués pour ledit programme, outre les applications informatiques et le calendrier des sessions de formation pour le parachèvement du programme dans les délais impartis.

Trabelsi a dans ce contexte appelé à la tenue d’une séance de travail technique, dans les prochains jours, qui porterait sur la carte « Labes » dans une phase initiale.

Il a invité les ministères de la santé et des technologies de la communication à une séance de travail commune pour l’examen de la dispositions des structures qui y relèvent à faire le bon usage des deux cartes « Amen » et « Labes », et ce, dans le cadre de l’instauration des fondements de la bonne gouvernance, par le biais des nouvelles technologies, en vue de faciliter les procédures, d’assurer la fourniture des services dans la transparence, l’efficacité et la célérité.