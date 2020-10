Taoufik Rajhi à Ali Kooli: Revoyez vos copies, please !

Depuis la publication hasardeuse de la LF2020 rectificative et la LF 2021 et durant les quatre jours (du 19 au 22 Octobre 2020), les rendements des titres de la Tunisie, Btun USD 2025 et EUR 2026 ont augmenté de 100 et 60 points de base pour s’établir à 9.4% et 8.7% respectivement. Ceux des titres 2023 ont atteint 9.5%, soit une augmentation de plus de 12%. Ces niveaux marquent un palier historiquement haut des titres BTUN.

Lorsque j’ai dit : Messieurs revoyez vos copies, je savais les conséquences de ce type de budget sur l’appréciation du risque idiosyncratique tunisien par les marchés et nos notations souveraines. La réaction des agences de notation ne va pas tarder. Si en plus on persiste et on finance le budget par création monétaire ça sera pire.

Alors Messieurs revoyez vos copies, Please.