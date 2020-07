Tensions à l’ARP : Saied « ne restera pas les bras croisés face à l’affaissement des institutions de l’Etat »

Le président de la République, Kais Saied, a rencontré, lundi au palais de Carthage, le président de l’ARP, Rached Ghannouchi et les deux vice-présidents du Parlement, Samira Chaouachi et Tarak Ftiti.

L’entrevue intervient à la suite des entraves aux travaux de l’Assemblée des représentants du peuple, au niveau des séances plénières et autre part, qui sont essentiellement le fait du Parti destourien libre, comme cela a été le cas, ce lundi matin.

Le président de la République a affirmé qu’ « il ne restera pas les bras croisés devant l’affaissement des institutions de l’Etat », dont il est le garant, ajoutant que les mécanismes constitutionnels et autres existent qui le fondent à le faire.