Tourisme : Lancement de deux applications mobiles « Tunis-Carthage City Guide » et « Tunis Médina Guide »

La GIZ a annoncé lundi, le lancement de deux applications mobiles en Tunisie, qui « offrent aux touristes une nouvelle expérience touristique à Carthage et à la Médina de Tunis ».

- Publicité-

Baptisées « Tunis-Carthage City Guide » et « Tunis Médina Guide », ces deux applications, regroupent 300 références touristiques du Grand Tunis couvrant la Médina, le centre-ville jusqu’aux rives de Carthage.

Elles permettront de découvrir et de comprendre l’histoire et le patrimoine de la « cité », d’y chercher des activités, des adresses de sorties ou simplement de se laisser guider au fur et à mesure des envies.

Développées par Swisscontact, les deux applications sont gratuites et disponibles sur PlayStore et AppleStore pour toutes sortes de smartphones, avec ou sans connexion internet.

Il est à noter que ce projet est une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite collaboration avec le Ministère tunisien du Tourisme.