Tourisme : Le croisiériste « Costa Croisières » revient à la Goulette

Le groupe Carnival, qui gère l’activité des compagnies de croisières Costa Croisières et AIDA Cruises, a demandé la programmation de trois voyages de septembre 2023 à mai 2024 à bord des navires Costa Favolosa et Costa Pacifica vers le port de la Goulette, en attendant une programmation plus intense sur la destination Tunisie en 2024.

Ce retour de l’équipementier Carnival, l’un des plus importants clients de la destination Tunisie a été précédé, cette année, par le retour de des équipementiers « MSC », » Royal Caribbean Cruises » et « Noble Caledonia Cruises » avec 43 croisières en 2022.

La participation des structures tunisiennes en charge du tourisme de croisières à la foire « Seatrade Cruise Med » à Malaga en Espagne du 14 au 15 septembre courant, a favorisé ce retour.

