Tourisme : Octroi d’une prime mensuelle de 200 dinars aux employés en chômage technique

Une prime mensuelle de 200 dinars sera accordée aux employés du secteur touristique qui se trouvent en chômage technique et aux guides touristiques, jusqu’à un retour à la normale, a indiqué le ministre du Tourisme Habib Ammar.

Il s’agit d’une décision parmi d’autres, prises par le gouvernement pour protéger le secteur du Tourisme et préserver les emplois, a indiqué le ministre, lors d’une conférence de presse tenue lundi au palais du gouvernement à la Kasbah.

Il a précisé que le gouvernement a accepté la proposition relative à la prise en charge par l’Etat de la cotisation patronale, en termes de sécurité sociale, et ce au titre du 4eme trimestre de l’année 2020 et les deux premiers trimestres de l’année 2021, à condition de préserver les emplois et de continuer le versement des salaires.

Cette prise en charge concerne les salaires des ouvriers contraints de se trouver en chômage technique et dont l’activité a cessé soit de manière totale ou partielle.

Le programme de recyclage et de formation continue des ouvriers du secteur touristique en chômage touristique a été concrétisé en vertu d’un accord conclu entre les fédérations professionnelles et l’Agence de formation dans les métiers du tourisme.

Les financements de ce programme seront assurés de manière exceptionnelle, par le Fonds de développement de la compétitivité (FODEC), dans le secteur du tourisme. Il s’agit d’accorder aux bénéficiaires une prime de 300 dinars, à la fin de la formation, laquelle sera supportée par le budget de l’Etat

Il s’agit également de rééchelonner la principale de la dette relative aux cotisations de la sécurité sociale, jusqu’au troisième trimestre 2020, et d’exonérer les pénalités de retard lors de l’achèvement de remboursement de la principale de la dette, en considérant que le recouvrement de la première tranche est une avance.