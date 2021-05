Tunisie : Ali Gannoun s’insurge contre BCE qui bloquait la circulation

Il fut un temps, dont les jeunes ne se souviennent certainement pas, où un homme d’affaire connu en Tunisie avait été fortement malmené par l’ancienne garde présidentielle de l’ancien chef de l’Etat, Ben Ali. L’homme d’affaire était alors bloqué dans la circulation, arrêtée pour laisser passer un convoi présidentiel. Au téléphone, il avait médit de l’ancien président car son cortège ne laissait passer personne pendant un laps de temps infini, oubliant qu’à son passage tout ce qui se disait était sur écoute. Le blocage de la circulation et même une fouille minutieuse par caméras mobile et souterraine étaient alors de rigueur. Les choses ont quelque peu changé, depuis 2011, mais pas le réflexe du blocage des routes.

Ali Gannoun, universitaire natif de Zeramdine, semble avoir été pris dans le piège de la circulation à Sousse qui vivait mercredi 4 octobre 2017 au rythme de la visite présidentielle. Il s’insurge :

« Mr le Président ! Votre statut de Chef de l’État ne vous donne pas le droit de bloquer toute une ville pendant plus de 12h pour votre « sécurité ». Le temps des carnavals politiques est bien révolu. La Tunisie a besoin de travail et vous avez à donner l’exemple. Messieurs les conseillers, dites à votre chef que ce n’est pas la grosseur des cortèges qui fait les mariages les plus réussis. Qu’il sache que dans ces cortèges il y a plus d’hypocrites que de convaincus !».

D’autres, comme Ali Gannoun, se sont aussi insurgés et indignés qu’on sorte toujours, comme au «bon» vieux temps de Ben Ali, leurs enfants des classes pour aller applaudir le chef de l’Etat dans des scénarios de joie populaire, préfabriqués et remis à jour par des autorités régionales qui refont les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs et remettent au goût du jour des habitudes qui ont pourtant idéalisé un chef d’Etat qui a fini par se prendre pour Dieu sur terre…