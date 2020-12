Tunisie-France: Les moyens de renforcer la coopération centre d’une rencontre entre Jerandi et Le Drian

Les moyens de développer les relations de coopération et le partenariat économique entre la Tunisie et la France, ont été au centre de la rencontre, mardi, du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, qui effectue une visite en France, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’entretien a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la concertation et de développer les relations bilatérales, en prévision des prochaines échéances dont notamment la 3ème réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français, qui se tiendra à Tunis en mars 2021.

Par ailleurs, les deux parties ont fait valoir la coopération entre les deux pays sur la crise sanitaire aux niveaux bilatéral et onusien, évoquant l’initiative présentée par la Tunisie et la France pour la lutte contre la pandémie de coronavirus dans le monde et la résolution adoptée, dans ce sens, en juillet dernier par le Conseil de sécurité.

A cette occasion, Jerandi s’est félicité des excellentes relations historiques et stratégiques liant les deux pays, faisant part de la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Dans un autre contexte, Jerandi a informé son homologue français des préparatifs du 18ème sommet de la Francophonie qui se tiendra à l’île Djerba en novembre 2021, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination avec la France et les autres pays concernés en vue de faire réussir cet évènement.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la crise libyenne et le Forum de dialogue qui a eu lieu en Tunisie du 9 au 15 novembre dernier, sous l’égide de l’ONU.