Le chef de la diplomatie française attendu les 21 et 22 octobre à Tunis

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian est attendu, les 21 et 22 octobre, à Tunis. Cette visite a été au centre d’un entretien mercredi, entre le ministre des Affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi et le nouvel ambassadeur de France à Tunis, André Parant. Ce dernier a remis au ministre une copie de ses lettres de créance .

- Publicité-

Cités dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté des prochaines échéances notamment la troisième réunion du conseil supérieur de la coopération tuniso-française qui aura lieu au début de mars prochain.

Les deux responsables ont convenu de poursuivre la coordination sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, d’autant, que la Tunisie assurera la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 2021.

De son côté, l’ambassadeur de France en Tunisie a exprimé le soutien de la France aux efforts internationaux visant à aboutir à un règlement politique en Libye, citant en particulier les initiatives avancées par le président Kaîs Saied, dans ce sens.

« La France salue la tenue, début novembre prochain, de la première réunion du dialogue politique inter-libyen en Tunisie, sous les auspices des Nations Unies », s’est -t-il félicité.

Par ailleurs, le diplomate français a réaffirmé disposition de son pays à contribuer à la réussite du sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre 2021 à Djerba.