Tunisie-UE : Quand la durabilité fait bon ménage avec l’opportunité

C’est, à bien des égards, l’évènement économique tuniso-européen de ce premier semestre de l’année 2024. Organisée par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur FIPA-Tunisia et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, la 21ème édition du Tunisia Investment Forum (TIF), aura lieu les 12 et 13 juin 2024, à Gammarth dans la banlieue deTunis.

L’édition spéciale de cette année, intitulée « Forum d’affaires UE-Tunisie », témoigne du partenariat durable entre la Tunisie et l’Union européenne. Elle représente une étape importante dans l’engagement commun à encourager l’investissement et la collaboration, non seulement dans le cadre du partenariat UE-Tunisie, mais aussi en élargissant les horizons d’investissement de la Tunisie à l’échelle mondiale.

Le lancement de l’examen des qualités de l’IDE de l’OCDE pour la Tunisie aura lieu en marge du TIF afin d’enrichir les discussions politiques de haut niveau sur l’investissement en Tunisie. L’étude examine comment l’investissement direct étranger (IDE) aide la Tunisie à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et son ambition de devenir une économie du savoir de premier plan. Elle évalue la contribution de l’IDE à la productivité, à l’innovation, aux échanges, à la qualité de l’emploi et au développement des compétences, et propose des orientations politiques futures pour accroître l’impact positif de l’IDE sur le développement durable.

L’étude a été préparée par l’OCDE en coopération avec FIPA et avec le soutien d’un groupe de travail spécialisé qui comprenait : Ministère de l’Economie et de la planification, Office national de la statistique, Autorité tunisienne de l’investissement et Agence pour l’industrie et l’innovation. Cette coopération entre la Tunisie et l’OCDE s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’OCDE sur les qualités de l’IDE et du programme UE-OCDE sur l’investissement en Méditerranée, qui soutient les efforts de réforme visant à promouvoir une croissance durable dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Trois secteurs d’intérêt

Trois secteurs auront la part belle dans les travaux de cette 21ème édition du TIF. D’abord, les énergies renouvelables, en ce sens que la Tunisie se distingue par son engagement fort en faveur des énergies vertes, comme en témoignent des politiques favorables et des projets ambitieux. Le pays dispose d’un potentiel exceptionnel en matière d’énergie solaire et éolienne, soutenu par des infrastructures de plus en plus modernes et un cadre réglementaire incitatif. En investissant dans ce secteur, l’on contribue non seulement à une croissance durable mais aussi à la transition énergétique de la région, tout en bénéficiant des avantages compétitifs offerts par la Tunisie.

Vient ensuite le secteur pharmaceutique, une industrie en pleine expansion avec un taux de croissance annuel de 10%. La Tunisie offre un environnement réglementaire favorable et une main d’œuvre hautement qualifiée. De plus, la situation géographique stratégique de la Tunisie facilite l’accès aux marchés africains et européens. Avec une infrastructure moderne et des incitations fiscales attrayantes, investir dans le secteur pharmaceutique tunisien offre non seulement des avantages concurrentiels, mais contribue également à améliorer la santé et le bien-être dans la région.

Enfin, l’industrie automobile. En effet, grâce à des coûts de production compétitifs et une main-d’œuvre qualifiée, la Tunisie est devenue un centre régional pour la fabrication de composants automobiles, générant un revenu annuel de plus de 2 milliards de dollars. Grâce aussi au développement de zones industrielles dédiées et à des incitations fiscales attractives, les investisseurs bénéficieront d’un écosystème dynamique et en pleine croissance, propice à l’innovation et à la compétitivité mondiale.