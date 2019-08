UBCI : Les détails d’un accord qui change toute la donne

Le groupe BNP Paribas et le groupe CARTE ont conclu ce jour un accord portant sur l’acquisition par le groupe CARTE de 7.800.000 actions de l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (« UBCI »), pour un prix de 23,5 dinars par action, représentant une participation de 39% du capital de l’UBCI détenue par le groupe BNP Paribas, qui conserve une participation d’un peu plus de 11% au capital de l’UBCI. La mise en œuvre de cet accord est soumise à l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur.

L’acquéreur précise qu’il n’a pas l’intention de dépasser ce niveau de participation.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement d’une coopération plus que quarantenaire entre l’UBCI et les activités d’assurance du groupe CARTE. Il permettra à l’UBCI de consolider son développement avec une clientèle élargie et une gamme de produits financiers renforcée par l’expertise du groupe CARTE.

Afin de pérenniser les liens construits par le groupe BNP Paribas depuis plus d’un siècle en Tunisie et d’assurer la continuité du service auprès de leurs clients, l’UBCI restera le partenaire privilégié pour la Tunisie du réseau international du groupe BNP Paribas, et le groupe BNP Paribas le partenaire privilégié de l’UBCI à l’international pour ses clients tunisiens

« La conclusion de cet accord constitue une étape importante pour le groupe CARTE et contribuera au renforcement du positionnement stratégique de nos activités de bancassurances tout en accroissant notre présence dans le secteur des services financiers. Cet accord consacre les liens historiques qui unissent le groupe CARTE et le groupe BNP Paribas et permettra de consolider notre partenariat avec l’UBCI. La valorisation des ressources humaines, l’accompagnement de nos clients, le déploiement d’une offre de produits et de services innovants ainsi que la création de valeur pour les actionnaires demeureront au cœur de nos préoccupations et de notre stratégie, dans le respect et la préservation des valeurs humaines auxquelles nous sommes fermement attachés. », déclare Hassine Doghri, Président du groupe CARTE.

« Après plusieurs mois de réflexions stratégiques, nous sommes heureux de conclure cet accord avec le Groupe CARTE que nous connaissons depuis sa création pour y avoir contribué en 1976. Nos liens commerciaux et notre connaissance mutuelle de longue date ont contribué à parvenir à cet accord positif et pérenne pour l’UBCI, ses clients et ses collaborateurs. Nous continuerons à travailler étroitement avec l’UBCI et son nouvel actionnaire, en particulier en appuyant les clients de l’UBCI qui souhaiteront développer leur activité à l’international où le Groupe BNP Paribas est un acteur financier de premier plan », déclare Jean-Paul Sabet, Responsable de la zone Afrique chez BNP Paribas.