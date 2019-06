Un Festival qui monte en gamme, grâce à l’UIB et c’est gratuit à la clôture !

Mécène principal du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem – depuis 2018 – la Fondation Arts & Culture by UIB a co-organisé le vendredi 21 juin, à l’hôtel Concorde sis aux berges du Lac, une conférence de presse qui a permis au Président du festival El Jem, Mabrouk Layouni, d’annoncer le programme et les grandes lignes de la 34ème édition du Festival.

Animée par le Président du Festival et en présence de Kamel Néji en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’UIB et Président de la Fondation Arts & Culture by UIB, la conférence a été, en outre, l’occasion de dévoiler la nouvelle affiche du Festival.

Soutenue par son mécène principal, la Fondation Arts & Culture by UIB, et par divers autres sponsors et ambassades, l’édition 2019 du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, qui se déploiera du 5 juillet au 9 août 2019, offre un programme riche et varié.

Mabrouk Layouni et Kamel Néji ont tenu à remercier les médias et les diverses parties prenantes dont l’apport a permis au Festival d’avoir une approche culturelle inédite, de faire découvrir à un large public différents standards de musique et à être reconnu aujourd’hui par le contenu et la qualité des créations des affiches programmées. Le festival dans sa 34ème édition proposera 7 spectacles issus d’Autriche, Espagne, France, Italie Tunisie et Ukraine.

5 juillet Récital « Les plus beaux airs lyriques italiens » – Fondazione Festival Pucciniano – Italie 13 juillet The Best Classica – Orchestre de la Radio Nationale Ukrainienne – Ukraine 20 juillet Concert symphonique – Concerto Malaga – Espagne 24 juillet Concert symphonique – Orchestre de chambre de Minorque – Espagne

27 juillet Concert symphonique – Orchestre symphonique Tunisien – Tunisie

03 août Valses et polkas viennoises – Orchestre du bal de l’Opéra de Vienne -Autriche

09 août MOZART entre 2 rives – Les Jeunes Cordes de France, le chœur « les amis de Shéhérazade », Tunisia 88 et la Chorale Angham by UIB

La 34ème édition du Festival sera, aussi, l’occasion d’impulser de nouveaux projets culturels avec notamment la chorale « Angham by UIB » qui se produira aux côtés des Jeunes Cordes de France, du chœur « les amis de Shéhérazade » et de la chorale « Tunisia 88 », et ce lors de la soirée de clôture du Festival « Mozart entre deux rives », prévue le 9 août 2019.

Mabrouk Layouni a indiqué que le Festival bénéficie, désormais, d’un appui et d’un soutien de la Fondation Arts & Culture by UIB de nature à faire du Festival un grand rendez-vous rassembleur de talents et source de découverte artistique, plurielle et inédite.

La conférence a été, également, l’occasion de dévoiler la nouvelle affiche du festival. Les équipes du Festival, représentées par Mabrouk Layouni ainsi que l’équipe de la Fondation Arts & Culture by UIB représentée par Sarah Bensafia et Ouassel Bahri ont déroulé la démarche d’inclusion d’artistes et de créatifs tunisiens dans la conception de l’affiche de la 34ème édition du Festival. Parmi les 20 projets de créations reçues, l’œuvre de Sahbi Amri, designer graphique, a été retenue par un jury composé des membres de la direction du Festival de la Fondation Arts & Culture bu UIB ainsi que par des experts artistiques.

L’affiche, primée lors de la conférence de presse, est avant-gardiste dans sa conception et séductrice artistiquement, avec un minutieux travail de représentation en 3D mettant en valeur le mythique amphithéâtre d’El Jem avec son arène, ses alcôves, ses arcades, ses piliers, ses marches… et avec un jeu de couleurs qui allie dorure, ombre et lumière, brillamment orchestré, pour rappeler l’ambiance du colisée lors des concerts nocturnes du Festival.

Aussi, Mabrouk Layouni, Président du festival El Jem, a évoqué lors de la conférence de presse, le plan de mise à niveau – déployé avec le concours de la Fondation Arts & Culture by UIB – touchant les modes de fonctionnement et de gouvernance du Festival, ainsi que la promotion de nouvelles techniques de commercialisation. Il a annoncé, à cet effet, que l’UIB a doté le site du festival d’une solution « UIBePay » d’acceptation de paiement en ligne – fiable et sécurisée – pour l’acquisition des billets d’entrée pour les 7 concerts programmés dans le cadre de la 34ème édition du Festival. La mise en place de ce nouveau canal de vente, combiné à l’usage de QR Code, est propre à assurer au public un accueil plus adéquat, via la facilitation, la fluidification de l’accès au festival moyennant une vérification rapide, sûre et efficace de la billetterie.

Dans la continuité de son partenariat avec la Fondation Art et Culture by UIB, Mabrouk Layouni a évoqué l’adhésion du Festival, depuis 2018, à l’application Don by UIB. Celle-ci permet au Festival de recevoir des dons, de manière totalement sécurisée en 3 clics. Les représentants de la Fondations Art & Culture by UIB ont tenu à remercier les donateurs et les parties prenantes du Festival, tout en précisant que la solution « Don by UIB » vise à offrir un canal digital complémentaire et innovant de collecte de dons au profit du Festival en proposant aux donateurs connectés de réaliser des dons en ligne facilement, rapidement et en toute sécurité. La solution « Don by UIB » est téléchargeable gratuitement sur Google Play et accessible sur le site www.donbyuib.com.tn . Elle permet au public de soutenir le Festival, d’impulser ses nouveaux projets, de rassembler des talents de divers milieux artistiques et de contribuer à son rayonnement au-delà des frontières.

Par ailleurs, les représentants de la Fondation Arts & Culture by UIB ont souligné que la programmation 2019 reflète le renouveau en cours que vit le festival. Ils ont également mentionné que la convention de mécénat conclue avec la Fondation cherche à conférer au festival la capacité à nourrir son ambition et à assurer son rayonnement et son développement. Le partenariat entre le festival et la Fondation s’inscrit dans le cadre d’un projet constant, assumé et cohérent de transformation en profondeur du Festival visant à donner à la musique symphonique plus de place dans la vie de la cité, ont-ils ajouté.

Kamel Néji a réitéré l’ambition de la Fondation Arts & Culture by UIB de continuer à valoriser la place du Festival d’El Jem – aux côtés des autres festivals du pays – et à l’aider à être un espace de concerts mondialisés, métissés, inédits et riches dans leurs composantes et expressions culturelles. Le festival entend promouvoir de nouveaux concepts et biens culturels communs et nourrir l’identité de la Tunisie culturelle, une Tunisie ouverte sur son univers et au contact des différents standards musicaux qui appartiennent au patrimoine de l’humanité, a-t-il ajouté.