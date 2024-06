Un fonds de pension norvégien se débarrasse de Caterpillar en raison des risques liés à la guerre de Gaza

Le fonds de pension norvégien KLP a cédé sa participation de près de 70 millions de dollars dans le groupe industriel américain Caterpillar en raison du risque que ses équipements soient utilisés pour violer les droits de l’homme en Palestine occupée.

Le plus grand gestionnaire de fonds de pension privés de Norvège a déclaré dans un communiqué publié mercredi que le fabricant de bulldozers et d’autres machines lourdes pourrait « contribuer à des violations des droits de l’homme et du droit international en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ».

Pendant des décennies, l’armée israélienne a transformé des bulldozers Caterpillar D9, équipés de blindages et d’armes, pour les utiliser dans la démolition de maisons et d’infrastructures dans les territoires occupés, ainsi que dans des scénarios de combat.

KLP, qui détenait auparavant des actions de Caterpillar d’une valeur de 728 millions de couronnes norvégiennes (69 millions de dollars), a déclaré avoir engagé un dialogue avec l’entreprise américaine, mais ne pas avoir reçu d’assurances satisfaisantes quant à sa capacité à réduire le risque de violation des droits des personnes.

« Depuis longtemps, Caterpillar fournit des bulldozers et d’autres équipements qui ont été utilisés pour démolir des maisons et des infrastructures palestiniennes afin d’ouvrir la voie aux colonies israéliennes », a déclaré Kiran Aziz, responsable des investissements responsables chez KLP, dans le communiqué.

« Il a également été souligné que l’équipement de l’entreprise était utilisé par les forces israéliennes dans le cadre de leur campagne militaire à Gaza à la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre de l’année dernière », a-t-elle ajouté.

- Publicité-