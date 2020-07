Un Tunisien blessé au centre d’immigration d’Osaka lors de son transfert de cellule

Un Tunisien retenu dans un centre d’immigration d’Osaka au Japon a souffert d’une luxation du pouce lorsque le personnel l’a déplacé de force de sa cellule en mars pour préparer la détention de nouveaux détenus en isolement afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus, ont déclaré vendredi les responsables, cités par le Japan Times.

Il avait été ordonné à l’homme de 38 ans de changer de cellule le 6 mars, alors que le Bureau régional de l’immigration d’Osaka aménageait des cellules à occupation unique pour les nouveaux détenus, selon les documents internes du bureau.

Mais l’homme a refusé, disant qu’il était frustré d’avoir eu à changer de cellule à de précédentes occasions également.

Les fonctionnaires du bureau ont alors essayé de le déplacer, mais l’homme a résisté. Un fonctionnaire a retiré de force ses mains d’une étagère à laquelle il s’accrochait. Il a été emmené hors de la pièce par six personnes.

L’homme a dit à Kyodo News qu’il ne pouvait pas utiliser sa main gauche pendant un mois à cause de la douleur.

Alors que le bureau de l’immigration a déclaré qu’il considérait que l’action était une « exécution appropriée des missions assignées », d’aucuns ont mis en doute l’utilisation de la force.

Ayumi Maedo, le chef de Try, une organisation de soutien aux étrangers détenus, a déclaré que le déplacement forcé de l’homme par six fonctionnaires avait provoqué un rassemblement et un contact étroit avec des personnes dans un espace confiné – une situation qui devrait être évitée pour prévenir la propagation du virus.