Une délégation de Business France reçue à l’UTICA

La promotion de l’Huile d’Olive tunisienne conditionnée notamment l’huile Bio et l’attractivité du secteur des énergies renouvelables et en particulier l’énergie solaire ont été au centre d’une séance de travail tenue entre des responsables de l’UTICA et une délégation de Business France dont l’objectif est d’examiner les nouvelles opportunités offertes à la coopération Tuniso-française.

L’accent à été mis sur le grand potentiel de ces filières et sur l’importance de l’impantation des entreprises tunisiennes en France pour promouvoir leur produits outre la présentation des événements et manifestations qui seront organisés par Business France au cours de l’année 2021 notamment dans les filières industrielles Cleantech, Agrotech, Art de vivre et Santé, Technologie et Services.

M. Samir MAJOUL, Président de l’UTICA a souligné que la Tunisie possède une position stratégique pour les investissements et présente de nombreuses opportunités de coopération et des challenges dans les filières de l’huile d’olive, de la santé, des énergies renouvelables et autres.

Il a mis l’accent sur la nécessité de faire de la Tunisie un pays attractif, concurrentiel, compétitif pour la relocalisation et pour la création de la valeur ajoutée.

M. Michel BAUZA, directeur Afrique du Nord de Business France, a affirmé que l’objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération entre les entreprises tunisiennes et françaises en particulier en les accompagnant dans certaines filières afin de renforcer leur interconnexion. Il a ajouté que le but est également de contribuer à l’internationalisation des entreprises tunisiennes et françaises soulignant que la Tunisie a un positionnement intéressant dans les chaines de valeurs de proximité.

Il a ajouté que Business France a pour mission d’accompagner les entreprises françaises en facilitant leur découverte du marché tunisien et en détectant les possibilités d’implantation ou d’affaires et également participer à la création de valeur entre les entreprises françaises et tunisiennes.

Les experts sectoriels du bureau Business France de Tunis ont ensuite présenté les événements collectifs et les manifestations économiques (salons, rencontres B to B, colloques…) qui seront organisés au cours de l’année 2021 aussi bien en France qu’en Tunisie.

Les représentants des filières tunisiennes présents à la réunion ont abordé plusieurs questions relatives aux secteurs évoqués. Ils ont souligné l’importance de la redynamisation de l’Alliance Tuniso-Française pour le numérique, de la mise en relation des entreprises du numérique avec les entreprises des autres secteurs qui ont besoin du digital pour développer et optimiser leurs process.

Business France est une structure née de la fusion d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux.