Une série de décisions pour développer le secteur de la biologie médicale

Plusieurs décisions visant à développer le secteur de la biologie médicale notamment au niveau de la première ligne et à promouvoir l’intégration des technologies et de l’intelligence artificielle dans les laboratoires, tout en respectant l’éthique de la profession médicale, ont été prises jeudi, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère de la santé.

Selon un communiqué du département, il a été décidé de recourir essentiellement aux services des laboratoires médicaux locaux afin de réduire l’envoi des échantillons à l’étranger et ce, dans le cadre de la réalisation de la sécurité sanitaire nationale.

Il a été également convenu de développer des programmes de formation continue dans les différents domaines de la biologie médicale et d’uniformiser le parcours de formation en biologie médicale entre les facultés de médecine et de pharmacie pour assurer une cohérence des programmes.

En outre, l’accent a été mis sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de la biologie médicale pour atteindre des niveaux plus élevés d’innovation.

Il s’agit aussi de renforcer la coordination entre la biologie humaine et animale dans le cadre de l’approche « Une seule santé », d’accélérer la mise à jour des législations relatives aux laboratoires médicaux pour suivre les avancées scientifiques, ainsi que de renforcer les laboratoires médicaux publics avec des équipements modernes, des technologies avancées et du personnels qualifié afin d’assurer des services médicaux de haute qualité, conformes aux normes internationales et accessibles aux citoyens.

Il convient, par ailleurs, de renforcer la coordination entre toutes les parties concernées pour réformer et développer le secteur de la santé publique et promouvoir le positionnement régional de la Tunisie dans le domaine de la biologie médicale.

La séance de travail, à laquelle ont pris part le directeur général de la santé, la directrice de l’unité des laboratoires, la doyenne de la Faculté de Pharmacie de Monastir, ainsi que des représentants des instances professionnelles et des administrations concernées, visait à élaborer une vision globale pour développer le secteur de la biologie médicale.

