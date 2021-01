Une société sous grosse menace, fiscale et bancaire, mais se restructure !

AM*

« Lorsqu’on me demande ce que produit Electrostar, j’ai envie de répondre : des clients satisfaits et des dividendes », disait en juin 2000 Fethi Hachicha, PDG d’Electrostar. On ne sait pas pour la qualité de services, mais pour le dividende, l’entreprise des Hachicha n’en distribue point, au moins depuis 2018, selon les données boursières non mises à jour de la BVMT. Sa capitalisation boursière était de 11,7 MDT et son cours de bourse plafonnait à 1,19 DT.

Ces états financiers pour l’exercice 2019 font ressortir des capitaux propres négatifs de 7,455 MDT, y compris le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à 17,812 MDT. La société Electrostar a réalisé une perte de 18,845 MDT durant l’exercice 2018, suivie d’une perte de 17,812 DT durant l’exercice 2019, ramenant, ainsi, les capitaux propres à un montant négatif de 36,657 MDT.

Le chiffre d’affaires continue sa baisse passant de 37,585 MDT en 2018 à 9,444 MDT en 2019, soit une baisse de 75%. Cette baisse est expliquée principalement par un accès limité aux financements du cycle d’exploitation. Les engagements bancaires de la société Electrostar s’élèvent à 95,730 MDT (compte tenu des engagements hors bilan). En raison des pertes enregistrées, les fonds propres de la société sont devenus, au 31 décembre 2019, en deçà de la moitié de son capital.

Toutefois, la société a signé en septembre 2020 un protocole d’accord pour la restructuration de ses dettes bancaires et la consolidation de sa situation financière avec le pool bancaire composé de la BNA, BIAT et STB. Il y aura un effort à apporter par le groupe Hachicha, sous forme d’augmentation du capital, la cession d’actifs non nécessaires, et la conversion d’une partie de la dette (les engagements d’Electrostar avec ce pool bancaire représentent 72 % du total de ses engagements dans le système bancaire), en capital et compte-courant actionnaires, notamment. Le plan de redressemen, évoque aussi sans autre de détai, un nouveau mode de gouvernance.

– Les casseroles du Fisc, traînées depuis 2015

On passera sur la situation de la société du groupe « Soges », dont la société « Electrostar SA » détient une participation de 8,8 MDT et qui présente une situation nette négative, pour rappeler l’affaire relative au redressement fiscal se rapportant aux exercices 2006 à 2011 et pour un montant de 9,610 MDT lié à la taxe énergétique, la TVA et les droits de consommation se rattachant à cette taxe demeure en cours. Les jugements ont confirmé la taxation d’office. La société Electrostar a formé un pourvoi en cassation en février 2019. Toutefois, et par mesure de prudence, la société devrait constituer les provisions nécessaires.

Pour le redressement fiscal relatif aux exercices 2012 et 2013 notifié à Electrostar SA en juin 2015,il dégage un montant en principal de 9,146 MDT, dont 8, 334 MDT relatif à la taxe énergétique et la TVA y rattachée. Un arrangement partiel se rapportant aux divers droits et taxes, autres que ceux se rattachant à la taxe énergétique. Ledit arrangement porte sur une taxation, en principal, de 477 875 DT. Ce montant est constaté parmi les autres pertes ordinaires au 31 décembre 2017.

Les éléments de redressement se rattachant à la taxe énergétique ont fait l’objet d’une affaire en justice. Le jugement de première instance a été rendu au profit de la société Electrostar en date du 20 février 2019, mais l’administration fiscale a interjetée appel. Le 15 Juillet 2020, la cour d’appel a rejeté le jugement de première instance confirmant ainsi la taxation d’office à l’encontre d’Electrostar. Ce jugement a été notifié en novembre 2020.

– Un mauvais exercice 2020, pour 4.115 DT/mois en global

Sinon, Electrostar a réalisé durant le quatrième trimestre 2020, un chiffre d’affaires de 1,497 MDT portant le chiffre d’affaires cumulé au terme de l’année 2020 à 6,838 MDT, contre un chiffre d’affaires de 2,124 MDT réalisé durant le quatrième trimestre 2019 et un chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2019 de 9, 444 MDT, enregistrant ainsi une baisse de 29% sur le 4ème trimestre et une baisse de 28% sur le cumul du chiffre d’affaires au 31 décembre 2020.

L’entreprise explique cette baisse par le retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.). Ce retard n’a pas été résorbé durant l’année 2020 et n’a pas permis la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires.

La baisse est aussi due « à la propagation de la pandémie du Coronavirus qui a nous causé d’énormes troubles d’approvisionnement auprès de nos fournisseurs étrangers suite à la fermeture de plusieurs de leurs usines, ce qui a bloqué notre production et causé la chute de nos ventes ». Mais aussi, explique toujours le management, à « la baisse du pouvoir d’achat du consommateur, donc à la baisse de la demande du marché intérieur et à la hausse du tarif bancaire qui freine toute société dans sa quête de financements d’exploitation ».

Côté engagements bancaires non plus, les choses ne semblent pas devoir s’améliorer. « Les engagements bancaires de la société Electrostar au 31 décembre 2020 se sont élevés à 103 021 001 DT contre 94 230 179 DT au 31 décembre 2019, soit une aggravation de 9% due essentiellement à une aggravation des impayés financiers et commerciaux et à l’augmentation des agios débiteurs et des intérêts de retard ». Ce sont les commissaires aux comptes qui l’affirment. Résultat, « Aucun investissement n’a été réalisé durant le quatrième trimestre 2020 et durant toute l’année 2020 ».

Notons, pour conclure, qu’au cours de l’exercice 2019, Electrostar a alloué à la Direction Générale une rémunération de 49 384 DT (salaire brut et charges patronales), en plus des avantages en nature liés à sa fonction (téléphone, voiture et charges connexes).