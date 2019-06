Une unité unique en Afrique, un Groupe qui vise haut

Le Docteur Sonia Ben Cheikh, Ministre de la Santé, a inauguré lundi 17 juin 2019 dans l’après-midi, à Bourabiâa dans le Gouvernorat de Ben Arous, une nouvelle unité du Groupe SAIPH. Elle fabrique des médicaments injectables lyophilisés et ophtalmiques stériles. Cette unité constitue la 2ème phase d’une usine, la 5ème des Laboratoires SAIPH en Tunisie, dotée d’équipements pour la production de produits pour inhalation et de capsules molles, fabriquées pour la 1ère fois en Tunisie et en Afrique.

La plupart de ces produits sont actuellement importés, payés en devise et souvent compensés.

L’investissement nécessaire à la réalisation de ce projet, dans ses deux phases, est de 50 Millions de dinars. Il emploiera 150 nouveaux salariés qui rejoindront les 600 déjà employés par SAIPH.

Dans une déclaration accordée à la presse à l’issue de l’inauguration, le Docteur Sonia Ben Cheikh a fait remarquer que les produits fabriqués par la nouvelle unité industrielle de SAIPH diminueront les dépenses en devise pour l’importation de médicaments et allègeront les montants de la compensation par la Pharmacie Centrale de Tunisie de ces médicaments pour maintenir leur prix d’achat par le patient tunisien.

La Ministre a également réitéré la volonté de l’Etat de poursuivre ses encouragements et incitations pour renforcer les investissements dans l’industrie pharmaceutique pour atteindre l’objectif de 70 % de couverture en médicaments fabriqués localement.

Il est à noter que le Groupe SAIPH a également entamé la construction d’une usine de fabrication de médicaments à Abidjan, en Côte d’Ivoire, qui entrera en activité d’ici la fin de l’année 2019 et l’implantation d’une plateforme de distribution de médicaments pour les pays de l’Afrique de l’ouest.