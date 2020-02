1ère éclaircie dans la guerre contre le chômage. Il est sous la barre de 15%

C’est sans doute l’une des rarissimes fois où le taux de chômage descend sous la barre de 15%. C’était au titre de 4ème trimestre de l’année 2019. D’après les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS), la population active au cours de ladite période en Tunisie s’établit à 4190.3 mille contre 4171.9 mille au troisième trimestre de 2019, soit une augmentation d’environ 18.4 mille. Cette population se répartit en 2973.9 mille hommes et 1216.4 mille femmes, ce qui représente respectivement 71.0% et 29.0% de la population active.

Dans le même temps, le nombre des occupés s’établissait à 3566.4 mille contre 3543.6 mille au troisième trimestre de 2019, soit une augmentation de 22.8 mille. Cette population se répartit en 2613.7 mille hommes et 952.7 mille femmes. Ce qui représente respectivement 73.3% et 26.7% de la population occupée.

Les services émergent du lot

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 52.1% dans le secteur des services, 18.5% dans le secteur des industries manufacturières, 15.6% dans le secteur des industries non manufacturières et 13.8% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Le développement le plus significatif des tout derniers chiffres de l’INS a valeur d’éclaircie en ce sens que le nombre de chômeurs estimé pour le quatrième trimestre 2019 s’établit à 623.9 mille du total de la population active, contre 628.3 mille chômeurs pour le troisième trimestre 2019. Le taux de chômage enregistré pour le quatrième trimestre est de 14.9% en diminution par rapport au troisième trimestre de 2019.

Le taux de chômage pour le quatrième trimestre 2019 est estimé à 12.1% chez les hommes et 21.7% chez les femmes. Quant au taux de chômage des jeunes de 15-24 ans, il s’élève à 33.8%. Il est estimé à 33.4% chez les hommes et 34.3% chez les femmes.

Le chômage diminue chez les diplômés du Supérieur

Plus significatif encore, le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé à 255.5 mille au quatrième trimestre 2019 contre 262.7 mille au troisième trimestre 2019, soit une diminution de 7.2 mille. Le taux de chômage pour cette catégorie a diminué de 28.6% à 27.8%.

Notons enfin que les résultats de l’enquête ont montré que ceux qui travaillent en sous-emploi lié au temps du travail représentent 1,4% du nombre total des occupés, alors que ceux qui travaillent en suremploi lié au temps du travail représentent 16,6%.

