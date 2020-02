30 % de Tunisair chez Qatar Airways. Est-ce possible ? Mnakbi dément et explique

Tunisair, c’est un secret de polichinelle, est malade. Elle souffre de manque de liquidité qu’un Etat tunisien, tout aussi souffrant de manque de liquidité, ne peut lui procurer. C’est le chef du gouvernement Youssef Chahed, lui-même, qui le lui disait depuis mai 2019. Depuis, un CMR dédié au transporteur aérien tunisien aurait approuvé un nouveau plan de restructuration. Le financement consenti ne sera pas pour autant connu, et n’aurait été jamais versé à la compagnie.

Or, Tunisair est une entreprise publique et ne fait qu’appliquer la stratégie gouvernementale en matière de transport aérien, avec ses contingences commerciales, sociales, économiques et d’autres, liées au tourisme et à l’exportation. Sans ces contingences, Tunisair pourrait facilement redevenir bénéficiaire et pointer le nez en dehors du cercle vicieux des problèmes financiers. Elle en avait d’ailleurs fait l’expérience, entre juillet et septembre 2019, en arrêtant toutes les lignes déficitaires et en réduisant la voilure sur d’autres. Cette réduction des vols, couplée à une augmentation de ses prix, a engendré une hausse des recettes et un résultat positif de 1,6 MDT après les 4,7 MDT de pertes pour la même période de 2018.

Face au silence d’un gouvernement, lui-même obligé de demander l’aide des voisins, Tunisair a proposé une ouverture de son capital à hauteur de 30 % selon sa propre vision partagée par son partenaire social qu’est l’UGTT, car le plan de restructuration dans son volet social pour ne citer que cela, nécessite financement. L’ouverture, si elle se faisait, ne serait pas au public, mais à un partenaire stratégique, et pas qu’exclusivement financier.

Intervinrent alors des négociations, voici plus de deux mois, entre Tunisair et Qatar Airways, pour du «Code-Share», ou le partage des codes des vols sur une même destination, et qui est un point fondamental dans les accords commerciaux en transport aérien. Ces négociations, qui ne sont pas récentes, avaient aussi englobé le possible approvisionnement de Qatar Airways en Catering, par le biais de la société filiale de Tunisair. D’où l’information largement partagée sur la toile de probable intention de la compagnie tunisienne de céder 30 % de son capital à Qatar Airways.

L’idée cadrerait certes parfaitement avec la recherche, pas encore officielle faut-il le rappeler, d’un partenaire stratégique qui prendrait une part du capital, tout en gardant l’Etat tunisien en tant qu’actionnaire majoritaire et Tunisair entreprise publique. Mais il semblerait que la déclaration du PDG de Tunisair ait été mal interprétée.

En effet, contacté par Africanmanager, Elyes Mnakbi a d’abord corrigé que la compagnie n’est pas habilitée à faire entrer quiconque dans son capital, ou même à en discuter, sauf décision du gouvernement et accord de la Carep (Commission d’assainissement et de restructuration des entreprises publiques). Or, aucune décision n’a été prise dans ce sens, et les négociations avec Qatar Airways n’ont nullement dépassé les cadres du «Code-Share» et du Catering.

On comprendra donc, après discussion avec le PDG de Tunisair, que, sans être un Fake, l’information était, d’abord surfaite par un titre qui disait que «Qatar Airways allait s’emparer de Tunisair», et peut-être mal interprétée par les lecteurs. Dans tous les cas, il n’est pas du ressort de Mnakbi de vendre les actions de Tunisair, mais du gouvernement, après étude du dossier par la Carep et sa décision écrite.

Mnakbi n’a pas nié l’intérêt de la compagnie qatarie ou de n’importe quel autre opérateur pour Tunisair en tant qu’éventuel partenaire stratégique. Le positionnement géostratégique de Tunisair le lui permet et aiguiserait l’appétit de plus d’un. Mais il se trouve qu’aucune discussion n’a eu lieu à ce propos, et aucune décision du gouvernement tunisien n’a été prise quant aux détails d’une probable ouverture du capital.