Afek Tounes contre l’approche unilatérale du dialogue

Afek Tounes a exprimé, vendredi, son refus absolu d’un dialogue basée sur l’approche unilatérale du président de a République dont les conditions sont fixées préalablement et qui exclue toutes les parties politiques.

Le parti critique aussi l’obstination à utiliser les résultats de la consultation nationale comme référence et base du dialogue, ce qui décrédibilise toute volonté de mener un vrai dialogue national.

Afek Tounes appelle les organisations nationales qui soutiennent le dialogue sous cette forme, a assumer pleinement leur responsabilité « historique » et à exiger l’organisation d’un dialogue réel et non factice avec un contenu consistant, rassemblant divers acteurs politiques.

Et d’ajouter que la feuille de route annoncée par le président Kais Saied est devenue irréalisable après l’échec « cuisant » de la consultation nationale. De plus, le président de la République n’a pas, comme il est prévu dans la feuille de route, annoncé la composition de la composition de la commission en charge du dialogue.

Dans une déclaration, Le parti a, également, mis en garde contre l’obstination du président Said à imposer son projet politique autoritaire et autocratique qui risque d’aggraver la crise politique, économique et sociale dans le pays.

La situation sociale laisse augurer une explosion sociale aux lourdes conséquences, a-t-il alerté.

Afek Tounes appelle dans sa déclaration les forces nationales démocratiques à se rassembler pour pousser vers les réformes qui s’imposent et à faire front contre les tentatives d’un retour à l’avant 25 juillet 2021 et contre les dérives du pouvoir.

Il convient de rappeler qu’au cours de la semaine dernière, le président de la République Kais Saied a mené une série d’entretiens avec les présidents des organisations nationales à l’instar de l’UGTT, l’Ordre des Avocats, la LTDH et l’UTICA, marquant, ainsi, le lancement du dialogue sur la base de a consultation nationale.