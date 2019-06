Afrique du Sud : Hausse de l’inflation de 4,5 % durant le mois de mai 2019

Selon des données officielles, l’inflation en Afrique du Sud a enregistré une hausse de 4,5 % durant le mois de mai 2019 contre 4,4% en avril, rapporte l’agence Ecofin.

Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, du logement et des transports.

Le taux d’inflation enregistré en mai dernier représente le point médian de la fourchette cible de la Banque centrale qui se situe entre 3 et 6%.

Sur l’ensemble de l’année 2019, la Reserve Bank prévoit désormais un taux d’inflation de 4,5% contre une précédente prévision de 4,8%, datant du mois de mars dernier.

Selon les prévisions de l’institution, l’inflation atteindrait une moyenne de 5,1% en 2020 avant de tomber à 4,6% en 2021.

La Banque centrale sud-africaine avait annoncé, le jeudi 23 mai, le maintien de son taux directeur à 6,75%, en raison notamment de la tendance baissière de l’inflation.