AHK : 70% des entreprises sont  » sceptiques  » quant à une reprise économique rapide

Face aux nombreuses difficultés économiques et les défis gouvernementaux qui doivent être surmontés, 70% des entreprises tuniso-allemandes restent sceptiques quant à une reprise économique rapide et n´envisagent un retour à la normale qu´en 2021 voire 2022.C’est ce qui ressort d’une enquête menée, par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), auprès de 111 entreprises membres exerçant majoritairement, dans le secteur industriel.La plupart des entreprises membres de la chambre estiment que l´instabilité du cadre de la politique économique ainsi que la baisse de la demande de produits et services représentent des menaces majeures pour leur développement économique.Même si la majorité des entreprises interrogées restent relativement, confiantes quant à la situation commerciale de leur entreprise (46% prévoient même une croissance dans les 12 mois à venir), 40% estiment que la conjoncture économique se détériorera au courant de l´année prochaine, d’après cette enquête,.Afin de contrer les effets de la crise du Corona-virus, 51% des entreprises prévoient de réduire leurs coûts, souligne la même source, ajoutant que 66% uniquement, se voient en mesure de garder le même plan d´emploi.Le document révèle aussi que 60 % des entreprises prévoient de retarder leurs plans d’investissement alors que 26,4% ont l’intention d’investir moins sur leurs sites internationaux au cours de la période à venir. En outre, 78% des sociétés estiment que la restriction de voyage pèse lourd sur leur entreprise. Sur un autre plan, l’enquête fait ressortir que pour plus de 84% des entreprises questionnées, l’Allemagne est une région favorisée pour rechercher de nouveaux fournisseurs.Et d’ajouter que 59% des entreprises réfléchissent même de s’implanter en Allemagne. Pour ces entreprises, même une délocalisation de sites ou de leur propre production semble possible en raison de la crise actuelle.Pour lutter contre les répercussions du COVID-19 sur leurs activités, la plupart des entreprises estiment que la digitalisation représente un atout majeur. Dans ce sens, 57% des sociétés prévoient le renforcement de leur digitalisation.La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 sites dans 92 pays. En Tunisie, elle compte 850 membres. Les entreprises à participation allemande assurent plus que 70.000 postes d’emploi direct et des centaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie. Le stock des investissements allemands dépasse 1,5 Milliards de TND.

- Publicité-