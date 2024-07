Algérie: Des hauts cadres de la fédération de football accusés de corruption

Le football algérien, à son corps défendant, est au centre d’un scandale qui laissera des traces et dont il se serait passé volontairement. Hier, 1er juillet 2024, la cour d’Alger a annoncé dans un communiqué “l’ouverture d’une enquête judiciaire sur des soupçons de corruption et de dilapidation de l’argent public à la Fédération algérienne de football (FAF) impliquant 14 de ses anciens cadres dont d’anciens dirigeants”.

Le communiqué a fourni les initiales de trois anciens présidents de la fédération. Cette action est une première dans les annales du football algérien empêtré dans des affaires et scandales sans fin depuis plusieurs années.

Il n’avait pas besoin de cette mauvaise publicité qui écorne un peu plus son image et son prestige. Le communiqué précise que “cette enquête est ouverte suite à des informations reçues sur des soupçons de corruption au niveau de la Fédération algérienne de football.

Des informations, est-il précisé, portent sur l’implication d’un certain nombre de cadres dans la conclusion de contrats en violation de la procédure de conclusion de transactions en vue d’accorder des privilèges injustifiés à autrui”.

Trois personnes morales, et un établissement hôtelier où sifflaient régulièrement des officiels et non officiels de la fédération qui avaient leurs habitudes dans ce lieu, alors que la fédération dispose d’un hôtel au centre technique national de Sidi Moussa