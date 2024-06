Algérie: Nouvelle concession de la marque chinoise Jetour à Annaba

Après des lancements réussis à Alger et Sétif, la marque automobile chinoise Jetour, continue son expansion en Algérie avec l’ouverture d’une nouvelle concession à Annaba.

L’inauguration, qui s’est tenue hier à Aïn Chouga, dans la commune de Berrahal, a été marquée par la présence de Anis Benhamadi, PDG de la Sarl Revolva et représentant officiel de Jetour Algérie. De nombreux notables et personnalités publiques de la région, dont Saci Khaldouna, ont assisté à cet événement.

Le nouvel agent agréé, de la Eurl Veloza, dirigé par Anouar Khaldouna, se distingue par ses installations modernes et complètes. La concession de 4000 m² comprend un showroom spacieux de plus de 590 m², destiné à présenter l’ensemble des modèles de la gamme Jetour. Un service après-vente de 500 m² avec six postes de travail est mis en place pour répondre aux besoins des clients et un espace de 100 m² dédié au stockage et à la vente de pièces de rechange d’origine, assurant ainsi un service complet et conforme aux standards internationaux de Jetour.

«Avec une équipe de 30 employés, dont une dizaine affectée spécifiquement au service après-vente, la Eurl Veloza s’engage à fournir un service client de haute qualité», a promis le patron de la Eurl Veloza. Interrogé par El Watan, M. Benhamadi a expliqué les modalités d’acquisition des véhicules Jetour, indiquant que «les inscriptions initiales sont à titre indicatif pour estimer la demande.