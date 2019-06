Aucune chambre dispo dans les hôtels de Hammamet !

Les hôtels de Yasmine Hammamet et de Hammamet-nord affichent complets pour les mois de juillet et aout 2019. Avec un taux de réservation de 100%, le retour des touristes français, italiens, espagnols et britanniques est la principale cause de ce résultat.

En plus du dispositif sécuritaire de la ville de Hammamet, un renfort sécuritaire d’envergure sera déployé dans les différentes zones de la ville pour sécuriser au mieux la saison touristique.

Source : Shems FM