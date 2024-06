Béja: Près de 110 ha de surfaces céréalières ravagées

Quelque 36 incendies ont été enregistrés, depuis le début du mois de mai 2024, dans le gouvernorat de Béja, affectant près de 110 hectares de cultures céréalières.

Selon des données fournies à l’Agence TAP par les services de la protection civile à Béja, les superficies céréalières ravagées concernent 89 ha de blé et plus de 10 ha d’orge, ainsi que 1767 bottes de paille et 950 bottes de foin.

Par ailleurs, 56 incendies s’étaient déclarés dans des dépotoirs ainsi que deux feux dans des champs de fenugrec, fève et d’avoine.

Le directeur régional de la protection civil, colonel major Moez Ben Khlifa, a souligné, samedi, à l’Agence TAP que le nombre d’incendies et le taux des surfaces agricoles détruites ont enregistré une baisse par rapport à la même période de l’année écoulée.